〔国际油市〕亚洲燃料油买兴连续第二天走强,2月/3月合约持坚

路透新加坡1月18日电---亚洲燃料油市场周三连续第三日上涨,延续上日强劲买兴,因投资人愈发预期市场将再看涨一个月,即使有大批西方船货抵达.

燃料油2月至5月的即期合约逆价差更进一步走阔至0.63-0.75美元,2月/3月合约和3月/4月合约各有逾300,000吨成交.

交易商称,即使有430万-440万吨西方套利船货抵达东亚,创下逾七年来的新高,但市场心态仍看多,因中国直馏燃料油需求持续强劲,且亚洲海洋燃料市场裂解燃油也走强.

"我们大多数人认为进入2月定价月之後市场就会开始下跌.不过买家仍愿意支付和上月相同的高价,例如,现货码头交货升水仍高於每吨20美元,"新加坡一位西方交易商表示.

"我能想到的唯一结论就是,市场认为2月供应量无法同时满足来自於船舶燃料市场及中国的强劲需求."

0830GMT亚洲收盘时,2月/3月合约上涨0.75美元,报逆价差每吨15.63美元.有330,000吨成交在每吨15.50-16.00美元,低於上日的590,000吨.1130GMT时,最後一笔买/卖单报价为15.60/16.00美元.

至少有130,000吨到期的1月/2月合约成交在18.25-18.75美元;370,000吨的3月/4月合约在11.50-11.85美元成交,有15,000吨的4月/5月合约成交在8.25-8.50美元;20,000吨的5月/6月合约成交在6.75-7.00美元.

2月和3月180-cst燃料油互换分别报709.88美元和694.25美元,上涨2.63-3.38美元,或0.4-0.5%.

2月燃料油裂解价差上涨1美元至贴水0.16美元,3月裂解价差缩窄0.89美元至贴水1.95美元.亚洲收盘时,3月布兰特原油LCOc1下跌0.71美元,报每桶111.49美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 729.00 729.30 729.15 725.75 3.40 0.47

现货380CST燃料油 FO380-SIN 716.00 716.60 716.30 714.20 2.10 0.29

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 740.00 742.00 741.00 739.00 2.00 0.27

380CST船用燃料油升水 24.00 25.40 24.70 24.80 -0.10

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF16.50 16.75 16.63 16.25 0.38 2.31

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF17.00 17.50 17.25 17.75 -0.50 -2.82 (完)