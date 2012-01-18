〔国际油市〕亚洲燃料油买兴连续第二天走强,2月/3月合约持坚

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡1月18日电---亚洲燃料油市场周三连续第三日上涨,延续上日强劲买兴,因投资人愈发预期市场将再看涨一个月,即使有大批西方船货抵达.
燃料油2月至5月的即期合约逆价差更进一步走阔至0.63-0.75美元,2月/3月合约和3月/4月合约各有逾300,000吨成交.
交易商称,即使有430万-440万吨西方套利船货抵达东亚,创下逾七年来的新高,但市场心态仍看多,因中国直馏燃料油需求持续强劲,且亚洲海洋燃料市场裂解燃油也走强.
"我们大多数人认为进入2月定价月之後市场就会开始下跌.不过买家仍愿意支付和上月相同的高价,例如,现货码头交货升水仍高於每吨20美元,"新加坡一位西方交易商表示.
"我能想到的唯一结论就是,市场认为2月供应量无法同时满足来自於船舶燃料市场及中国的强劲需求."
0830GMT亚洲收盘时,2月/3月合约上涨0.75美元,报逆价差每吨15.63美元.有330,000吨成交在每吨15.50-16.00美元,低於上日的590,000吨.1130GMT时,最後一笔买/卖单报价为15.60/16.00美元.
至少有130,000吨到期的1月/2月合约成交在18.25-18.75美元;370,000吨的3月/4月合约在11.50-11.85美元成交,有15,000吨的4月/5月合约成交在8.25-8.50美元;20,000吨的5月/6月合约成交在6.75-7.00美元.
2月和3月180-cst燃料油互换分别报709.88美元和694.25美元,上涨2.63-3.38美元,或0.4-0.5%.
2月燃料油裂解价差上涨1美元至贴水0.16美元,3月裂解价差缩窄0.89美元至贴水1.95美元.亚洲收盘时,3月布兰特原油LCOc1下跌0.71美元,报每桶111.49美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 729.00 729.30 729.15 725.75 3.40 0.47
现货380CST燃料油 FO380-SIN 716.00 716.60 716.30 714.20 2.10 0.29
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 740.00 742.00 741.00 739.00 2.00 0.27
380CST船用燃料油升水 24.00 25.40 24.70 24.80 -0.10
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF16.50 16.75 16.63 16.25 0.38 2.31
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF17.00 17.50 17.25 17.75 -0.50 -2.82 (完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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