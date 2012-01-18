〔国际金融〕IMF估计将须筹集高达6,000亿美元新资金--消息(更新版)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(新增细节)
路透华盛顿1月18日电---国际货币基金组织(IMF)消息人士周三表示,估计该组织将须筹集高达6,000亿美元的新资金,做为放贷给受欧债危机冲击国家的资金.
消息人士向路透表示,IMF估计该组织将需要5,000亿美元作为向成员国放贷资金,另外1,000亿美元作为"缓冲资金".这位消息人士出席了IMF周二讨论该议题的董事会.
消息人士指出,IMF估计若全球经济情况大幅恶化,未来两年全球将有1万亿(兆)美元的融资缺口.
IMF目前有约3,800亿美元的放贷能力.IMF消息人士称,预估的6,000亿美元中,已包括欧洲承诺注资的1,500亿美元(2,000亿欧元).
这项新数据炉之际,适逢20国集团(G20)代表周三聚集在墨西哥,初步讨论如何提振IMF救助能力,因关於欧债危机的疑虑已更形恶化.
IMF曾警告称,将在1月24日更新经济预估时下修其对2012年全球成长预估.全球前景日益堪虞引发会有更多国家需要IMF救援的疑虑,特别是万一资本市场完全冻结时.(完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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