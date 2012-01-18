〔美股业绩〕高盛第四季获利虽下滑,但远优於市场预期(更新版)

(新增细节)

* 第四季每股获利(EPS)为1.84美元,市场预估为1.24美元

* 营收下滑30%,费用减少

* 盘前股价上涨1.4%

路透1月18日电---投资银行业者高盛GSN公布第四季获利下滑56%,因交易及投行业务营收锐减,但该行业绩仍优於分析师预期;近几周来分析师纷纷下调对高盛财报的预估.

这家资产居华尔街之冠的银行业者公布第四季获利9.78亿美元,每股获利(EPS)为1.84美元,低於上年同期的22亿美元及3.79美元.

汤森路透I/B/E/S数据显示,分析师平均预计高盛第四季EPS为1.24美元.

高盛在公布财报後,盘前股价上涨1.4%至99美元.

"尽管有季节性疲弱及艰困营运环境等因素,高盛仍能昂首阔步."Hill-Townsend Capital总裁Gary Townsend表示.

第四季股市及债市受到欧债危机所带来的波动性冲击,导致客户缩减风险部位,并延後收购行动,减少发行股票及债券.因此,高盛及摩根大通(JPM.N)及花旗集团(C.N)等竞争对手均遭遇资本市场业务获利直线下滑.

尽管高盛当季营收较上年同期的86亿美元下滑30%至60亿美元,但该行采取措施降低费用,税负较上年同期减少.营业费用下滑7%至48亿美元,高盛2.34亿美元的税务拨备则是下滑了78%.

上述费用降低让高盛能够缴出较分析师先前预期为佳的成绩单.

12月中旬时,巴克莱分析师Roger Freeman调降高盛第四季EPS预估至0.75美元,声称2011年"又是个华尔街不愿忆起"的一年.(完)