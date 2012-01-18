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市场报道 | 2012年 1月 18日 星期三 22:01 BJT

〔美国数据〕1月14日止当周连锁店销售较上年同期增长2.8%--Redbook

路透纽约1月18日电---Redbook Research周三公布的报告显示,经季节调整後1月14日止当周美国连锁店销售较上年同期增长2.8%.

2012年1月连锁店销售料较上年同期增3.1%,较前月下滑1.4%.(完)

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--编译 李婷仪;审校 张明钧

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