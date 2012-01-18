〔全球金市〕金价连续第三日上涨,尾随欧元及美股升势

* 金价尾随欧元及标准普尔500指数走升

* IMF计划增加额外的资金;高盛获利优於预期

* COMEX交易采黄金期权多头策略--交易商

* 周四将公布美国12月消费者物价指数(CPI)

路透纽约/伦敦1月18日电---金价周三上涨,受惠於欧元走扬、美股上涨及看好国际货币基金组织(IMF)将额外增资以协助对抗欧洲的债务危机.

金价在交投情况良好下连续第三天上涨,此前美国投资银行高盛(GS.N)公布的获利优於预期,令投资人的风险胃纳升温.美股则收升1%.