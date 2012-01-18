版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 06:53 BJT

《日本重要政经日程》--1月19日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月18日(三)

2350 - 资本流动数据

1月19日(四)

0130 - 五年期政府公债标售

0500 - 石油连盟会长天坊昭彦月度记者会

0630 - 复兴大臣平野达男在日本外国特派员协会演讲

企业消息:

0600 - 日本全国银行协会例行记者会

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐