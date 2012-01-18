〔加拿大汇市〕加元兑美元连三日收升,因看好欧洲情势

路透多伦多1月18日电---加元兑美元周三收高,为连续第三天上涨,因有报导称国际货币基金组织(IMF)致力於处理欧元区债务危机,这提振市场人气.

加拿大央行公布季度货币政策报告,且加拿大央行总裁卡尼在记者会上明确表示不会单独升息以打压火热的房市.但国际情况的发展情况凌驾其上.

国际金融消息人士表示,IMF正寻求增资6,000亿美元,以对那些受欧债危机冲击的国家提供放款.

该消息激励全球股市和商品连动货币走扬.

"从全球经济来看,信心有不错的稳定提升,"Toronto-Dominion Bank首席分析师Craig Alexander表示.

"有消息称IMF将有额外的资源来处理财政危机,这让大家更加放心会有一些基本的安全网在欧洲若发生问题时可以出手相救."

加元兑美元CAD=D4收报1.0112加元,或报0.9889美元.加元触及两周高位.周二收报1.0152加元,或0.9850美元.(完)

--编译 戴素萍;审校 王洋

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]