〔美国债市〕公债价格下跌,因对欧洲的乐观情绪带动风险胃纳升温

标题新闻：美国隔夜利率交换(OIS)价格暗示交易商预计3月加息的几率约84%，周二晚为74%
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路透纽约1月18日电---美国公债价格周三下跌,国际货币基金组织(IMF)有可能增资来协助缓解欧债危机下受挫的国家,使得公债的避险买盘减少.
国际金融消息人士周三表示,IMF正寻求增加银弹6,000亿美元,但一些国家坚持欧洲方面必须先加把劲来支撑其疲弱的成员国.
希腊及其债权人也恢复讨论所有债券交换的条件,以期打破僵局并达成自愿性协议.
"市场上有传言和揣测,认为希腊即将得到另一个纾困案,或者是就下一轮发债的条款达成协议,这对风险资产有利,"BMO Capital的政府公债交易主管Scott Graham表示.
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路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透伦敦3月1日 - 英国1月消费者借贷超过去年12月，但增速却连续第二个月放缓，为去年英国退欧公投推高通胀率、导致消费者变得谨慎再添佐证。