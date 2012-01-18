〔美国债市〕公债价格下跌,因对欧洲的乐观情绪带动风险胃纳升温

路透纽约1月18日电---美国公债价格周三下跌,国际货币基金组织(IMF)有可能增资来协助缓解欧债危机下受挫的国家,使得公债的避险买盘减少.

国际金融消息人士周三表示,IMF正寻求增加银弹6,000亿美元,但一些国家坚持欧洲方面必须先加把劲来支撑其疲弱的成员国.

希腊及其债权人也恢复讨论所有债券交换的条件,以期打破僵局并达成自愿性协议.

"市场上有传言和揣测,认为希腊即将得到另一个纾困案,或者是就下一轮发债的条款达成协议,这对风险资产有利,"BMO Capital的政府公债交易主管Scott Graham表示.