〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续跌至近三年低点,或进一步下滑

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透伦敦1月18日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三跌至近三年低点,受中国需求放缓且船队供应增长的疑虑打压.
船运市场未来数月料面对船只供应过剩和经济形势低迷的困扰,其中亦包括对於中国原材料需求前景的忧虑,这些都会令船运获利承压.
波罗的海乾散货运价指数跌48点或4.93%,至926,连续第二天位在关键的1,000点下方,且为2009年1月21日以来最低.今年以来已跌逾40%.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
"似乎整体货运活动不足且船只供应又增加,再度开始拖累市场."希腊经纪商Intermodal表示."市况再次极为悲观,如果继续如此,要说复苏恐怕还有段时间了."
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌2.94%,海岬型船舶平均获利下滑至7,103美元,为去年5月18日以来最低.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌4.82%,该型船舶平均获利为8,807美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)
--编译 张若琪;审校 孙茉莉
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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