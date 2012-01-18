〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续跌至近三年低点,或进一步下滑

路透伦敦1月18日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三跌至近三年低点,受中国需求放缓且船队供应增长的疑虑打压.

船运市场未来数月料面对船只供应过剩和经济形势低迷的困扰,其中亦包括对於中国原材料需求前景的忧虑,这些都会令船运获利承压.

波罗的海乾散货运价指数跌48点或4.93%,至926,连续第二天位在关键的1,000点下方,且为2009年1月21日以来最低.今年以来已跌逾40%.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

"似乎整体货运活动不足且船只供应又增加,再度开始拖累市场."希腊经纪商Intermodal表示."市况再次极为悲观,如果继续如此,要说复苏恐怕还有段时间了."

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌2.94%,海岬型船舶平均获利下滑至7,103美元,为去年5月18日以来最低.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌4.82%,该型船舶平均获利为8,807美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)