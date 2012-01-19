〔新闻稿〕惠誉称高盛财报大致符合预期

(以下摘自评级机构惠誉发布的新闻稿)

1月18日---高盛(GS.N)2011年第四季业绩,较特别疲弱的第三季有改善.和该公司过去相较,高盛第四季表现算是温和,但结合挑战极大的市场环境,业绩大致符合惠誉的预期.债务价值调整(DVA)对其2011年第四季业绩没有太大影响.(完)