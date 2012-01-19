《台湾报摘》--工商时报1月19日

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
* 头版头条:
--由於全球总体经济充满不确定性,台积电(2330.TW)董事长张忠谋下修今年半导体市场年增率至2%(原预估成长3-5%),但释出景气将在第一季落底的好消息,台积电营收可望在第二季出现优於预期的成长.
* 其他:
--政府持股银行若参股大陆银行20%,财部将要求至少必须取得董事席次.财政部长李述德昨日指出,若以现行参股最高上限20%规画参股陆银,由於已有一定持股部位与金额,即使不能取得经营权,至少必须取得应有的董事席次,以维护公股的参股权益.
--力晶5346.TWO纾困案近一周出现明朗进展.据了解,尽管力晶无法在本周五、年前最後一个交易日完成签约,近一周纾困案已出现乐观进展,主要债权银行统计,迄今董事会已通过力晶纾困的债权银行,合计已占全体债权金额466亿台币的逾50%.
--宏基(2353.TW)年度供应商大会昨日登场,强调要在资通讯(ICT)时代求新求变,并重申今年微软(Microsoft)(MSFT.O)新平台以及Ultrabook将引领产业成长,宏基掌握此机会,今年营运将顺势崛起,获利机会很大.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 乔艳红
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路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。