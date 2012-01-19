《台湾报摘》--工商时报1月19日

* 头版头条:

--由於全球总体经济充满不确定性,台积电(2330.TW)董事长张忠谋下修今年半导体市场年增率至2%(原预估成长3-5%),但释出景气将在第一季落底的好消息,台积电营收可望在第二季出现优於预期的成长.

* 其他:

--政府持股银行若参股大陆银行20%,财部将要求至少必须取得董事席次.财政部长李述德昨日指出,若以现行参股最高上限20%规画参股陆银,由於已有一定持股部位与金额,即使不能取得经营权,至少必须取得应有的董事席次,以维护公股的参股权益.

--力晶5346.TWO纾困案近一周出现明朗进展.据了解,尽管力晶无法在本周五、年前最後一个交易日完成签约,近一周纾困案已出现乐观进展,主要债权银行统计,迄今董事会已通过力晶纾困的债权银行,合计已占全体债权金额466亿台币的逾50%.

--宏基(2353.TW)年度供应商大会昨日登场,强调要在资通讯(ICT)时代求新求变,并重申今年微软(Microsoft)(MSFT.O)新平台以及Ultrabook将引领产业成长,宏基掌握此机会,今年营运将顺势崛起,获利机会很大.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 乔艳红

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