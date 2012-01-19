《台湾报摘》--经济日报1月19日

* 头版头条:

--台积电(2330.TW)董事长张忠谋表示,全球经济成长放缓,今年全球半导体产业成长率下修至2%,低於三个月前预期的3%至5%;但受惠於个人电脑及消费性电子客户回补库存,台积电今年第一季营收与去年第四季持平,第二季表现将较第一季更强劲.

* 其他:

--财政部长李述德表示,财政部将先透过增资来壮大公股金融机构,未来在员工认同、社会共识下,不排除以公开招亲方式,推动公股金融机构整并.另外,能源税研究已趋完成,财政部将在适当时机推出能源税政策.

--台塑(1301.TW)集团旗下动态随机存取记忆体(DRAM)厂南科(2408.TW)及华亚科3474.TW公布去年财报,合计亏损逾608.83亿台币,创历史新高,等於每天烧掉1.66亿;南亚及华亚科也同步宣布今年大砍资本支出,减幅逾六成,保留现金度难关.

--宏基(2353.TW)董事长王振堂周三表示,宏基今年回到成长轨道,将稳中求胜,虽然公司采取"简化"策略,缩减电脑机种,但总量会成长,每个款式出货量增加,与供应商的合作关系反而更加紧密.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.