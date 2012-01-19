〔路透调查〕美国上周原油库存料连续第四周上升,因进口增加

路透1月18日电---周三公布的路透调查显示,美国上周原油库存料连续第四周上升,因进口增加.

路透访问的11位分析师平均预估1月13日止当周美国原油库存料增加280万桶.其中10位分析师都预测库存增加.

"我预计进口增加,来自加拿大的供应增加美国原油期货合约交割地库欣的库存."Excel Futures总裁Mark Waggoner称.

由於本周一适逢马丁路德金纪念日假期,因此美国石油协会(API)及美国能源资料协会(EIA)的库存数据推迟一天,分别在周三和周四公布.

API资料显示,美国最近一周原油库减少480万桶,汽油库存增加430万桶,馏分油库存减少90万桶.[ID:nCN1346020]

调查平均预估,上周馏分油库存料增加200万桶,除一人外,其他所有分析师的预估均为增加.

"馏分油库存数据应该也会显示出季节性增加的状况,因东北部仍因气温温和致使需求疲软."Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch称.

他指出同周可比资料显示,过去五年中有四年该周馏分油库存是增加的.

调查平均预估,上周汽油库存料增加260万桶,因需求仍迟滞.Ritterbusch表示,过去五年中该周汽油库存都是增加的,平均增幅约410万桶.

虽预估油品库存上升,但炼厂产能利用率料下降0.7个百分点.

"过去六年中,可比当周的炼厂产能利用率全都是下降的,六年中原油库存有五年上升."cameronhanover.com的Peter Beutel说.(完)