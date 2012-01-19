〔加拿大经济〕央行预期家庭支出强劲将可缓解欧债危机冲击

路透渥太华1月18日电---加拿大央行表示,家庭支出强劲将在未来两年提振经济成长,协助抵销欧债危机的冲击,但警告家庭债务偏高是决者策的隐忧.

随着经济疲弱情况料在明年第三季前结束,加拿大央行总裁卡尼在记者会上明确表示,他不会仅为打压火热的房市而升息.

央行在周三稍早公布季度货币政策报告中表示,其经济预测假设至2013年将逐步调升利率.

"该预测包括了在可预测的时间内逐步减少货币政策刺激,同时并达成通胀目标,"其在季度货币政策报告中表示.

央行称,企业的资产负债状况为"现存记忆中最佳的情况",这使得投资有大好的机会."

央行并重申对家庭债务偏高的担忧.低廉的借款成本是推高家庭债务的部分原因.

央行在报告表示,欧债危机可能让今年的经济成长减少0.6%.

但房市需求和消费者支出强劲,可望在未来两年维持经济扩张.

央行自2010年9月以来更维持利率目标於1%不变.大多数分析师预期下次举措将是升息,但要等到2013年.然而,市场则已反映了会降息的因素.(完)