〔加拿大经济〕央行预期家庭支出强劲将可缓解欧债危机冲击

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透渥太华1月18日电---加拿大央行表示,家庭支出强劲将在未来两年提振经济成长,协助抵销欧债危机的冲击,但警告家庭债务偏高是决者策的隐忧.
随着经济疲弱情况料在明年第三季前结束,加拿大央行总裁卡尼在记者会上明确表示,他不会仅为打压火热的房市而升息.
央行在周三稍早公布季度货币政策报告中表示,其经济预测假设至2013年将逐步调升利率.
"该预测包括了在可预测的时间内逐步减少货币政策刺激,同时并达成通胀目标,"其在季度货币政策报告中表示.
央行称,企业的资产负债状况为"现存记忆中最佳的情况",这使得投资有大好的机会."
央行并重申对家庭债务偏高的担忧.低廉的借款成本是推高家庭债务的部分原因.
央行在报告表示,欧债危机可能让今年的经济成长减少0.6%.
但房市需求和消费者支出强劲,可望在未来两年维持经济扩张.
央行自2010年9月以来更维持利率目标於1%不变.大多数分析师预期下次举措将是升息,但要等到2013年.然而,市场则已反映了会降息的因素.(完)
--编译 戴素萍;审校 龚芳
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。