《台湾重要政经日程》--1月19日-12月22日

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
==================今日重要政经消息====================== 1/19(四) --金管会例行记者会. ==================近期重要政经消息====================== 1/20(五) --16:00 经济部公布12月外销订单年变动率,11月为年增2.54%. --16:00 经济部公布12月工业生产年变动率,上月为年衰退3.55%. 1/30(一) --农历春节後股市开红盘日. --16:00 主计处公布12月经季调失业率,上月为4.32%. --16:10 央行公布12月M2货币总计数,上月为升5.07%. 1/31(二) --16:00 经建会公布12月领先指标,上月下跌0.01%. 2/4(六) --金融市场因应农历春节调整休假补行交易. 2/6(一) --16:10 央行公布1月底时外汇存底,12月底时为3,855.47亿美元. --16:00 主计处公布1月消费者物价指数(CPI),12月时为扬升2.03%. 2/7(二) --16:00 财政部公布1月进出口金额,去年12月出口年增率0.6%. 2/20(一) --16:20 央行公布第四季经常帐,上一季为顺差102.1亿美元. 3/3(六) --金融市场因应和平纪念日调整休假补行交易. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 董永年; 审校 乔艳红
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。