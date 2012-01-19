〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初上涨,因IMF拟筹资报导提振市场人气

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透首尔1月19日电---韩国韩元兑美元KRW=周四盘初上涨近0.5%,因国际货币基金组织(IMF)寻求增强其贷款能力的报导提振全球股市. 0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,136.3,上日国内收盘报1,141.8. 韩国综合股价指数.KS11开高1.06%. 公债下跌,3月三年期公债期货KTBc1跌0.02点至104.45.
0025GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元KRW= 1,136.3 1,141.8 日圆/韩元JPYKRW=R 14.7949/8040 14.8892/9042 韩国公债期货KTBc1* 104.45 104.47 韩国综合股价指数.KS11 1,904.44 1,892.39 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价. (附注: 韩元即港台惯用的韩圜) (完) --编译 张若琪;审校 徐文焰 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。