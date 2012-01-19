〔欧洲金融〕德国央行将出售雷曼兄弟地产贷款组合予Lone Star--FT

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透伦敦1月19日电---金融时报(FT)周四报导称,德国央行预计出脱近20亿欧元雷曼兄弟LEHMQ.PK垮台後留下的房地产贷款.
报导指出,德国央行已经同意,将把从欧洲央行承袭而来的18亿欧元Excalibur组合的半数出售给私募股权集团Lone Star.不过并不清楚Lone Star将支付多少钱买下这些贷款.
根据报导,双方对出售该组合剩余半数也接近达成协议.
Excalibur组合综合了雷曼兄弟在房地产暴涨时期所建立的多种贷款.雷曼2008年将该组合债务证券化,用来做为从欧洲央行筹措流动性的担保品.
根据FT报导,此宗交易是由花旗集团(C.N)和加拿大皇家银行(RY.TO)协商.
此宗交易将是今年首个不良房地产贷款重大出售案.不到一个月前,Lone Star才从Lloyds(LLOY.L)买下一个8亿英镑的债务组合.(完)
--编译 张若琪;审校 吴云凌
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。