〔欧洲金融〕德国央行将出售雷曼兄弟地产贷款组合予Lone Star--FT

路透伦敦1月19日电---金融时报(FT)周四报导称,德国央行预计出脱近20亿欧元雷曼兄弟LEHMQ.PK垮台後留下的房地产贷款.

报导指出,德国央行已经同意,将把从欧洲央行承袭而来的18亿欧元Excalibur组合的半数出售给私募股权集团Lone Star.不过并不清楚Lone Star将支付多少钱买下这些贷款.

根据报导,双方对出售该组合剩余半数也接近达成协议.

Excalibur组合综合了雷曼兄弟在房地产暴涨时期所建立的多种贷款.雷曼2008年将该组合债务证券化,用来做为从欧洲央行筹措流动性的担保品.

根据FT报导,此宗交易是由花旗集团(C.N)和加拿大皇家银行(RY.TO)协商.

此宗交易将是今年首个不良房地产贷款重大出售案.不到一个月前,Lone Star才从Lloyds(LLOY.L)买下一个8亿英镑的债务组合.(完)