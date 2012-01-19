《外汇动态》海外基金卖盘及股市资金流入推低美元/韩元

0137GMT---美元/韩元KRW=KFTC下跌,交易员表示,因海外基金卖出,且预期在外资持续买股下会有股市资金流入.

美元/韩元跌0.6%至1,135.4.美元/韩元在周三攻克了100日移动均线等其他支撑位,因此还有续跌的空间,可能跌至1,129.1,此为其10-12月升势的61.8%回档位.

然进口商的买需抑制美元/韩元的跌势,但买盘并不活络.

一新加坡的亚洲银行交易员表示,"大家都跟着下跌的大趋势走,进口商的结汇大都完成了."

外资在韩国股市买超964亿韩元,为连续第八个交易日买超,创下去年7月以来最长纪录.在前七个交易日总计买超1.8兆(万亿)韩元.(完)

--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

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