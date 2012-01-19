《外汇动态》美元/坡元站上费波纳齐支撑位,但或将下看1.2680

0158GMT---美元/坡元SGD=D3在略高於费波纳齐支撑位盘旋,但料终将走跌;美元周三收在100日均线下方,为9月初以来首见,目前100日均线切入点在1.2809.美元跌破该道均线,释出了偏空的讯号.

美元10-11月涨势的费波纳齐50%回档位为1.2768.汇价若跌落该道回档位及11月14日的前波低点1.2750,则将下看1.2680,逼近61.8%的回档位,甚或可能跌至1.2620.(完)