《外汇动态》美元/坡元站上费波纳齐支撑位,但或将下看1.2680

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
0158GMT---美元/坡元SGD=D3在略高於费波纳齐支撑位盘旋,但料终将走跌;美元周三收在100日均线下方,为9月初以来首见,目前100日均线切入点在1.2809.美元跌破该道均线,释出了偏空的讯号.
美元/坡元近持平於1.2778,因杠杆操作市场人士的买单,抵销新浮现的卖兴.
美元10-11月涨势的费波纳齐50%回档位为1.2768.汇价若跌落该道回档位及11月14日的前波低点1.2750,则将下看1.2680,逼近61.8%的回档位,甚或可能跌至1.2620.(完)
--编译 龚芳;审校 吴云凌
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路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。