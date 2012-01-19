《热点透视》三星豪掷410亿美元投资,或能扩大对苹果等对手的优势

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold 编译 戴素萍

路透香港1月18日电---三星电子(005930.KS)大手笔投资410亿美元,应该会让它的竞争对手坐如针毡.这家韩国综合企业可能有至少一半的计划支出,都将用於扩大其智能手机及其所需晶片和萤幕产品在全球市场的领先地位.在景气放缓之际,这是个大胆的押注,如果押注成功,三星可望扩大对苹果(AAPL.O)等同业的领先优势.

三星电子尚未宣布如何分配这一大笔投资.但如果历史数据可以作为参考的话,其中至少会有210亿美元用来扩大生产和研发.相对於年度营收预测,其投资约较苹果今年投资计画高出约26%.竞争对手应该要有所担心,因为三星要投入资金的领域可能不会微波炉或洗碗机,而是获利较高的智能手机和快闪记忆体(闪存).

韩国的科技公司已大幅超越日本和美国对手.韩元贬值也协助三星等厂商打入全球消费电子市场.韩元/日圆20年来已贬值了60%.如今三星已是全球最大的电视、记忆体晶片及智能手机厂商.在快闪记忆体及先进的数码萤幕方面也引领市场,因此三星不止是苹果的竞争对手,同时也是苹果的零件供应商.

三星把营收的13%作为资本支出和研发费用,在全球经济放缓的形势下似乎有点冒险,但这点风险在三星的承受范围之内.根据大和的估计,其资产负债表上约有净现金100亿美元,且预期2012年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为290亿美元.

该公司计划利用美国利率较低的时机通过发行五年期债券借入10亿美元,表明其考虑更加积极地扩大资产规模.

其中的一大风险在於,在智能手机这种变化无常且以时尚为导向的市场,投资预算再大也可能投给了错误的创意.问问摩托罗拉、诺基亚或Research In Motion便知.但鉴於智能手机市场今年料还会再成长34%,三星值得姑且一试.(完)