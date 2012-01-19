《全球主要央行动态》--1月19日

以下所列为上周四下午至本周四上午(1月12日-1月19日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

圣路易斯联储总裁布拉德及里奇蒙联储总裁拉克尔称,美联储应暂停购买公债,因经济力道正在增强.而芝加哥储总裁埃文斯称,若美国联邦储备理事会(美联储,FED)积极采取行动,则美国经济有望在一两年将重返全面复苏.[ID:nCN1338496]

美联储理事杜克周一表示,她对美联储采取明确的通胀目标持开放态度.官员们料在本月稍後的会议考虑该举措.[ID:nCT0427020]

美联储此前作出历史性的决定,将从下周的会议後开始,发布各地方联储官员的利率预估.发布利率预估或许是件好事,因这可让金融市场和公众进一步了解制定政策的美国联邦公开市场委员会(FOMC)在想些什麽.[ID:nCN1344732]

**欧洲**

欧洲央行周四宣布维持指标利率在1.0%不变,经历债务危机的侵袭,欧元区经济显示微弱的趋稳迹象.欧洲央行同时维持隔夜存款利率在0.25%,隔夜贷款利率则维持在1.75%不变.[ID:nCT0498899]

欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼周二对华尔街日报德国网站表示,ECB正在研究其备受争议的公债购买计划的备选方案,但未决定任何替代政策工具.[ID:nCN1343838]

英国央行周四维持其量化宽松计画的资产购买规模在2,750亿英镑不变,在近来经济数据有好有坏情况下,选择不增加其规模.英国央行货币政策委员会(MPC)还维持指标利率在纪录低点0.5%不变,从2009年3月以来指标利率即为此水准.[ID:nCT0498879]

意大利央行表示,若该国借贷成本下降,且10年期意大利公债较可比德债的利差从当前接近500个基点的水平缩窄约200个基点,该国经济可能继2012年萎缩後於2013年恢复成长.[ID:nCN1343256]

**中国**

中国人民银行周四再次刊出行长周小川於去年初发表的《关於推进利率市场化改革的若干思考》一文,声称以供研究参考,文中表示进一步推进利率市场化改革.刊登在央行网站的新闻稿援引文章称,"十二五"(2011-2015年)时期要选择有硬约束的金融机构,让它们在竞争性市场中产生定价,在一定程度上把财务软约束机构排除在外.[ID:nCN1334448]

中国人民银行周二晚间称,经国务院批准,中国央行与阿联酋中央银行17日在迪拜签署了中阿双边本币互换协议.互换规模为350亿元人民币/200亿迪拉姆(约55.4亿美元),有效期三年,经双方同意可以展期.旨在加强双边金融合作,促进两国贸易和投资,共同维护地区金融稳定.[ID:nCN1343980]

**日本**

日本央行周四表示,央行和金融厅已致函美国,表达担心沃克尔规则对日本公债交易的不利影响.日本向美国货币监管机构致函称,该规则将"提高和日本公债交易有关的运营和交易成本,并导致美系银行的日本子公司退出."[ID:nCT0498829]

**韩国**

韩国央行周五连续第七个月维持政策利率不变,符合预期.央行目前留意经济降温和通胀居高不下所构成的不同风险.[ID:nCT0499373]

韩国央行周三表示,会从中长期角度考量,对中国股市和债市的投资采取"渐进"的方式.韩国央行公布声明称,其已经接到中国市场监管机构允许其投资中国股市和债市的牌照,另外中国人民银行亦批准其参与银行间债券交易.[ID:nCN1344592]

**加拿大**

加拿大央行周二维持指标利率在1%不变,但表示2011年下半年经济走势强於预期,意味着加拿大经济应该较其原先预期的快三个月以实现全产能.加拿大央行没有给予计划升息的新暗示,重申其在12月作出利率决定时所说,即加拿大经济有大量货币政策的刺激,且表示加拿大总体经济前景与10月时变动不大.[ID:nCN1340774]

**巴西**

巴西央行周三将指标利率BRCBMP=ECI从11.00%调降至10.50%,连续第四次降低借款成本,以保护疲弱的经济复苏.[ID:nCN1346348]