《企业看点》--1月19日财务活动报导摘要

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透班加罗尔1月19日电---以下为其它媒体周四对於企业财务相关活动的报导摘要:
* 据彭博援引两位可能的投资者报导,高盛(GS.N)首支专注于能源的私募基金计划募集20-35亿美元资金.[ID:nL3E8CI7S2]
* 据经济时报报导,香港不良债务管理公司SC Lowy Financial正与印度Kingfisher Airlines(KING.NS)进行谈判,计划向上述陷於资金困境的航空公司投资约2.8亿美元.[ID:nL3E8CJ0Z0]
* 据经济时报报导,印度最大的上市开发商DLF(DLF.NS)正在进行磋商,计划在始於4月的财年出售价值180亿卢比(3.57亿美元)的非核心资产,以期削减债务.[ID:nL3E8CJ10C]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李春喜;审校 龚芳
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。