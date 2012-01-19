《企业看点》--1月19日财务活动报导摘要

路透班加罗尔1月19日电---以下为其它媒体周四对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 据彭博援引两位可能的投资者报导,高盛(GS.N)首支专注于能源的私募基金计划募集20-35亿美元资金.[ID:nL3E8CI7S2]

* 据经济时报报导,香港不良债务管理公司SC Lowy Financial正与印度Kingfisher Airlines(KING.NS)进行谈判,计划向上述陷於资金困境的航空公司投资约2.8亿美元.[ID:nL3E8CJ0Z0]

* 据经济时报报导,印度最大的上市开发商DLF(DLF.NS)正在进行磋商,计划在始於4月的财年出售价值180亿卢比(3.57亿美元)的非核心资产,以期削减债务.[ID:nL3E8CJ10C]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)