〔台湾央行〕共发行442亿台币存单,发行余额减少453亿

路透台北1月19日电---台湾央行周四表示,今日共发行442亿台币存单,相较存单到期金额895亿,存单发行余额减少453亿.

央行存单各天期发行金额如下:30天期396亿台币,利率为0.87%;91天期40亿台币,利率为0.93%;182天期6亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行1,598.7亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆5,498.75亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周三当日超额准备为负278亿台币,累计超额准备为625亿台币,加计前期1%的超额准备为1,508亿台币.(完)