(重发)〔台湾债市〕RP利率勉励持稳,寿险赎回基金以应付明日公债交割

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路透台北1月19日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四勉力持稳.明日有400亿台币的20年期公债发行,寿险提前赎回基金以支付交割款,投信资金供应减少,令市场资金调度出现难度.

资金调度人士指出,尽管证券商今日大多没有落单,券商资金缺口也不大,但寿险走钱在货币市场引起连锁反应,见其自银行存款、投信基金、RP市场抽回资金,使得交易商只好转向银行及一般企业承作,惟银行端资金供应吃紧,场上钱不好找.

不过,有票券商交易人士表示,尾盘有申购款流入RP市场,稍稍纾缓紧缩市况.整体而言,各家资金分配不均.

落点在农历年後(1月30日)的附买回利率主要成交在0.71-0.73%;另有交易商为弥平资金缺口,短天调度成交利率高见0.75%.(完)