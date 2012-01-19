(重发)〔台湾债市〕RP利率勉励持稳,寿险赎回基金以应付明日公债交割

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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路透台北1月19日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四勉力持稳.明日有400亿台币的20年期公债发行,寿险提前赎回基金以支付交割款,投信资金供应减少,令市场资金调度出现难度.
资金调度人士指出,尽管证券商今日大多没有落单,券商资金缺口也不大,但寿险走钱在货币市场引起连锁反应,见其自银行存款、投信基金、RP市场抽回资金,使得交易商只好转向银行及一般企业承作,惟银行端资金供应吃紧,场上钱不好找.
不过,有票券商交易人士表示,尾盘有申购款流入RP市场,稍稍纾缓紧缩市况.整体而言,各家资金分配不均.
落点在农历年後(1月30日)的附买回利率主要成交在0.71-0.73%;另有交易商为弥平资金缺口,短天调度成交利率高见0.75%.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。