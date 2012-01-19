〔路透调查〕台湾12月外销订单料下降0.16%,将为两年来首见负成长

* 公布项目:台湾12月外销订单

* 公布时间:1月20日(周五)本地时间16:00(0800GMT)

路透预估(较上年同期变动百分比%):

预估中值 预估区间 11月 10月 调查家数

-0.16 -1.80至+2.0 +2.54 +4.38 13

观察重点:

--因欧洲金融问题深化且中国需求仍低迷,台湾12月外销订单料将出现2009年9月来首见的负成长.

--台湾11月外销订单增速创2009年9月来最慢,其中来自大陆(含香港)的接单金额较上年同期仅成长0.14%.政府预计12月外销订单将减少.[ID:nCT0489347]

--台湾外销订单数据是亚洲出口需求及高科技产品的领先指标,通常较实际出口表现领先2-3个月时间.台湾外销订单增速自7月达到两位数以後,一直在放慢.

--台湾12月汇丰/Markit采购经理人指数(PMI)较前月小幅改善,但仍为连续第七个月呈现收缩,其中新接订单连续第六个月减少.[ID:nCT0492761]

--台湾12月出口增幅为逾两年来最低,对中国(含香港)地区和欧洲的出口衰退.台湾经济的支柱--信息和通讯技术出口较前月收缩.[ID:nCT0496709]

--台湾是亚洲开放程度最高的出口市场之一,台湾出口占其国内生产总值(GDP)的74%,这种开放程度让台湾格外易受外需下滑打击.[ID:nCN1298856]

**市场反应**

台股.TWII及台币TWD=TP可能不会对此数据做出反应,但若数据非常强劲,则可能带动电子出口商股价上升.(完)