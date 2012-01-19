〔路透调查〕台湾12月外销订单料下降0.16%,将为两年来首见负成长

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
* 公布项目:台湾12月外销订单
* 公布时间:1月20日(周五)本地时间16:00(0800GMT)
路透预估(较上年同期变动百分比%):
预估中值 预估区间 11月 10月 调查家数
-0.16 -1.80至+2.0 +2.54 +4.38 13
观察重点:
--因欧洲金融问题深化且中国需求仍低迷,台湾12月外销订单料将出现2009年9月来首见的负成长.
--台湾11月外销订单增速创2009年9月来最慢,其中来自大陆(含香港)的接单金额较上年同期仅成长0.14%.政府预计12月外销订单将减少.[ID:nCT0489347]
--台湾外销订单数据是亚洲出口需求及高科技产品的领先指标,通常较实际出口表现领先2-3个月时间.台湾外销订单增速自7月达到两位数以後,一直在放慢.
--台湾12月汇丰/Markit采购经理人指数(PMI)较前月小幅改善,但仍为连续第七个月呈现收缩,其中新接订单连续第六个月减少.[ID:nCT0492761]
--台湾12月出口增幅为逾两年来最低,对中国(含香港)地区和欧洲的出口衰退.台湾经济的支柱--信息和通讯技术出口较前月收缩.[ID:nCT0496709]
--台湾是亚洲开放程度最高的出口市场之一,台湾出口占其国内生产总值(GDP)的74%,这种开放程度让台湾格外易受外需下滑打击.[ID:nCN1298856]
**市场反应**
台股.TWII及台币TWD=TP可能不会对此数据做出反应,但若数据非常强劲,则可能带动电子出口商股价上升.(完)
--编译 杜明霞;审校 龚芳
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。