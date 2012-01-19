〔欧股业绩〕家乐福2011年获利落在预估区间低端,受景气恶化冲击

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透巴黎1月19日电---欧洲最大零售业者家乐福(CARR.PA)称2011年获利下滑,且会落在预估区间的低端,因欧洲经济景气及其核心法国业务恶化,冲击季度营收,引发对於该公司能否翻身的疑虑.
家乐福表示,有监於经济景况艰困,正在评估其核心Planet European大型超市2012年各国推出计画,以及资本支出配置.
这可能让执行长Lars Olofsson备感压力,经过一年多时间内的六次获利警讯,再加上一连串高层出走及策略大转弯情况,Olofsson的位子岌岌可危.
家乐福10月时预估2011年营业利润下滑15-20%.该公司为全球大二大零售业者,仅次於美国沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N),在全球32个国家总共有超过9,500间店面.
家乐福集团周四公布第四季营收下滑0.8%至241.5亿欧元(310亿美元),低於汤森路透调查八位分析师平均预估的243.2亿欧元.(完)
--编译 王冠中;审校 蔡美珍
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。