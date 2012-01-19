〔欧股业绩〕家乐福2011年获利落在预估区间低端,受景气恶化冲击

路透巴黎1月19日电---欧洲最大零售业者家乐福(CARR.PA)称2011年获利下滑,且会落在预估区间的低端,因欧洲经济景气及其核心法国业务恶化,冲击季度营收,引发对於该公司能否翻身的疑虑.

家乐福表示,有监於经济景况艰困,正在评估其核心Planet European大型超市2012年各国推出计画,以及资本支出配置.

这可能让执行长Lars Olofsson备感压力,经过一年多时间内的六次获利警讯,再加上一连串高层出走及策略大转弯情况,Olofsson的位子岌岌可危.

家乐福10月时预估2011年营业利润下滑15-20%.该公司为全球大二大零售业者,仅次於美国沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N),在全球32个国家总共有超过9,500间店面.

家乐福集团周四公布第四季营收下滑0.8%至241.5亿欧元(310亿美元),低於汤森路透调查八位分析师平均预估的243.2亿欧元.(完)