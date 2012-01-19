〔台湾汇市〕台币兑美元收创逾两个半月高位,受亚币涨势推动

路透台北1月19日电---台币兑美元TWD=TP周四收升3.7分,因国际货币基金(IMF)可望扩张纾困规模,鼓舞市场信心,亚洲汇市接连走升,外资汇入加之出口商年前抛汇需求,促台币终场创下逾两个半月以来最高.

汇银人士指出,近来资金似有回流亚洲市场的迹象,一来中国带动亚洲经济有撑,使得新兴市场後市相对看好;二来推测与欧洲多国降评後利空出尽,交易商开始回补非美币别有关.明日台币有机会再往29.9元测试,惟年前交投清淡,料以实质抛补为主.

"还是要看其他亚币的走势,因为台币也不至於脱钩独涨,"一位公股银行交易人士说.

市场人士表示,台币明日交易区间先看29.85-30.00元间,并关注稍晚西班牙及法国标债桔果.另外,20国集团(G20)於周四、五开会讨论关於扩充IMF纾困基金.

台币前次盘中及收盘高位均出现在10月31日,分别报29.730以及29.930元.

今年农历除夕落在1月22日,台湾股市已於周三休市,汇市将於明日封关,直到1月30日(周一)新春开红盘.

多数新兴亚洲货币周四上涨,坡元SGD=和韩元KRW=突破阻力位,市场寄望国际货币基金组织(IMF)将增加新资金协助缓解欧债危机,投资人因而加码风险资产.[EMRG/SGCN]

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