《即时观点2》台湾12月外销订单较上年同期减0.72%,逾两年首见衰退

路透台北1月20日电---台湾经济部周五公布,12月外销订单较上年同期衰退0.72%,逊於市场预估的下降0.16%,且为2009年9月来首见衰退.

此外,12月工业生产较上年同期衰退8.15%,其衰退幅度为2009年8月以来最大.

数据显示,12月来自大陆(含香港)的接单金额较上年同期衰退6.17%,来自於美国的接单金额较上年同期成长15.25%,欧洲则是衰退0.25%;11月时大陆(含香港)、美国及欧洲分别为成长0.14%、14.47%及1.02%.

以下为数据较上年同期变动率(%):

2011年12月 2011年11月

外销订单 -0.72 +2.54

路透调查预估 -0.16 --

工业生产 -8.15 -4.65r

注:r表修正.

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**市场评论**

--渣打银行经济分析师符铭财:

我预估12月持平,是因为欧洲一直很弱,而且订单在耶诞节後就掉了满多的.而且,中国年底前出口也不好,科技产业持续因为泰国水患而疲软.不过,美国订单令人感到意外.

预期以上因素在1月及2月都还是存在,但最大的影响还是欧洲.整体而言,外销订单第一季改善空间不大,比较可能还是呈现较上年同期衰退.但是一旦趋稳,下半年将会很好.

--富邦金融市场事业群协理游敏君:

这在我预期之内,因为基期比较高,而且之前公布的12月出口数字也不好.

农历新年落在1月,去年则是在2月,所以在3月之前都无法确认是否趋势还是疲弱.

目前看来,美国数据有好转迹象,而科技产业也在趋稳中.

--台北花旗银行首席经济学家郑贞茂

外销订单有点疲弱,不过并不是特别差.在2008-2009年金融危机期间,外销订单一跌就是30-40%.

现在关键点就是要耐性等待.1月及2月订单应该还是延续疲弱,因为农历年的中国需求,可能被被疲软的欧美所抵销.外销订单应该会在3月开始逐步回升.

今年科技业的趋势就是订单不稳,偶尔会出现急单.少数例外会在於苹果相关产品.

我们认为央行在第一季会议上不会降息.如果下半年外销订单好转,如同普遍所预期的,央行今年可能会一直维持利率不变.

**市场反应**

--此数据在台湾汇市收盘时公布,台币兑美元TWD=TP收盘贬4.9分,报29.990.[TWD/CN]

--台股加权股价指数.TWII周三封关时小升0.17%至7,233.69点.[.TWCN]

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾12月出口年增率仅剩0.6%,接近零增长,创下2008年金融海啸以来最差.

--主计处去年11月下旬将今年全年经济成长率从4.38%下调至4.19%;海关出口金额预估年增率仅成长5.27%;进口年增率4.67%.

--台湾央行在12月底的理监事会议连续二季将利率维持在1.875%不变,重贴现率停在近三年的高位.

--台湾外销订单数据的表现通常优於实质出口及工业生产数据,因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家,以降低成本.(完)

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