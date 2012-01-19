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亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 15:37 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元升至六周高位,市场信心改善

路透首尔1月19日电---韩国韩元兑美元KRW=周四触及六周高位,市场乐观预期国际货币基金组织(IMF)可能将放贷能力提高一倍,来向受欧元区债务危机冲击国家提供援助.

韩元兑美元收报1,137.1韩元,为连续第三日上涨,周三收盘报1,141.8.

尽管韩元触及12月8日以来最高水准,但仍在1,135-1,137.5窄幅区间内波动.

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