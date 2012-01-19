《外汇动态》欧洲开盘:欧元持稳,观望西班牙发债结果

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
0745GMT---欧元/美元EUR=持稳於1.2855美元,据称在1.2880上方有停止单,短线阻力在21日均线位置约1.2875.
欧元/日圆EURJPY=R报98.675日圆,接近周三触及的两周高位98.90.交易商观望西班牙及法国发债结果,再建立新部位.
美元指数.DXY跌0.1%,至80.532.美元/日圆JPY=报76.76,变动不大.(完)
--编译 蔡美珍;审校 艾茂林
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路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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