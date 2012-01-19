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债券 | 2012年 1月 19日 星期四 16:00 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元持稳,观望西班牙发债结果

0745GMT---欧元/美元EUR=持稳於1.2855美元,据称在1.2880上方有停止单,短线阻力在21日均线位置约1.2875.

欧元/日圆EURJPY=R报98.675日圆,接近周三触及的两周高位98.90.交易商观望西班牙及法国发债结果,再建立新部位.

美元指数.DXY跌0.1%,至80.532.美元/日圆JPY=报76.76,变动不大.(完)

--编译 蔡美珍;审校 艾茂林

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