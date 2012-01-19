〔台湾货币市场〕短率稳中带紧,农历年前资金分不均

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
* 年假将近,银行间资金分配不均
* 发票量降低,但次级利率升高以求售
* 明日有700亿台币政府资金需求,但不致显着趋紧
记者 张雅菁
路透台北1月19日电---台湾银行间短期利率周四稳中带紧,农历年长假前倒数第二个营业日,银行间持续受到年节资金需求及库存现金部位受牵制,加以明日将有一笔政府借款流出,银行间呈现分配不均的情况,拆款利率高点及短票利率均见小幅上测.
财政部表示明日将有700亿台币的中央政府债务基金举新还旧,市场人士表示,这笔钱造成部份公股银行调度压力较大,连央行存单都减少申报,也有民营银行表示拆借不易;不过,市场上还是有部份本地及外商银行仍有余钱可供拆借.
"周转金有影响,农历年前这关还是要先过再说,虽然也是会担心年後资金会滥,"一民营银行人士称.
对於明日年前最後一个营业日,市场人士指出,可能免不了还是有分配不均的现象,不过,央行大力调节下,整体市况不致显着趋紧,而发票量可能进一步清淡下,票券商料不会有太大的缺口压力,预期短率上升空间有限.
本地时间16:02,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.402%,上日0.405%;区间在0.299-0.750%,上日在0.299-0.730%.
因为年假关系,2-7天拆款利率今日未成交,上日在0.392-0.750%;8-14天期今日区间在0.400-0.780%.
据央行网站显示,周三通货发行312.9亿台币,累计发行数1兆6,849亿台币.
**短票利率再上测**
短票方面,交易商指出,发票量有所降低,明日应该也偏清淡,不过,由於部份法人减少承作,而且银行间资金分配不均,因此今日与银行的承作利率略有上调
30天内短票利率今日银行间主要成交区间在0.87-0.88%,上日0.86-0.88%.大型银行的买票利率少量成交在0.89%,上日在0.88%.
央行今日存单到期金额895亿,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]明日到期1,428.5亿.
拆款中心资料PIBC显示,修正後周三当日超额准备为负278亿台币,累计超额准备为625亿台币,加计前期1%的超额准备为1,508亿台币.
**RP利率仍在区间**
公债同业附买回(RP)利率勉力持稳.明日有400亿台币的20年期公债发行,寿险提前赎回基金以支付交割款,投信资金供应减少,令市场资金调度出现难度.
资金调度人士指出,尽管证券商今日大多没有落单,券商资金缺口也不大,但寿险走钱在货币市场引起连锁反应,见其自银行存款、投信基金、RP市场抽回资金,使得交易商只好转向银行及一般企业承作,惟银行端资金供应吃紧,场上钱不好找.
不过,有票券商交易人士表示,尾盘有申购款流入RP市场,稍稍纾缓紧缩市况.整体而言,各家资金分配不均.
落点在农历年後(1月30日)的附买回利率主要成交在0.71-0.73%;另有交易商为弥平资金缺口,短天调度成交利率高见0.75%.
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。