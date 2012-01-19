《外汇动态》欧元/美元1.2880水准仍是空头市场的关键

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
0803GMT---市场明显不太愿意回补欧元/美元EUR=空头部位,而对所有买家来说,最好的标的可能已经浮现.
欧元/美元净空头部位可能变动不大,因此仍是极端过度的情况.
欧元/美元若收在1.2880美元上方(今日高点,21日移动均线在1.2872),可能带动稍多的平仓.
在那情况出现之前,明确且有利可图的下滑趋势,将会让投机客继续持有空头部位.
买方的目标位在1.3000,技术位在1.2978(1.3550-1.2624跌势的38.2%回档位).
需要回跌至1.2770下方,才会缓解对於1.2900上方停止单的威胁.(完)
--编译 王冠中;审校 李爽
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路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。