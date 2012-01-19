《外汇动态》欧元/美元1.2880水准仍是空头市场的关键

0803GMT---市场明显不太愿意回补欧元/美元EUR=空头部位,而对所有买家来说,最好的标的可能已经浮现.

欧元/美元净空头部位可能变动不大,因此仍是极端过度的情况.

欧元/美元若收在1.2880美元上方(今日高点,21日移动均线在1.2872),可能带动稍多的平仓.

在那情况出现之前,明确且有利可图的下滑趋势,将会让投机客继续持有空头部位.

买方的目标位在1.3000,技术位在1.2978(1.3550-1.2624跌势的38.2%回档位).

需要回跌至1.2770下方,才会缓解对於1.2900上方停止单的威胁.(完)

--编译 王冠中;审校 李爽

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