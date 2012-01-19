《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦1月19日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:欧元显然正蓄积动能欲突破上周高点1.2880美元,若能延续涨势则可能急升探向1.3000.在突破之前我们最好审慎以对,因在低於上述水准之际,欧元仍倾向下跌.

关键支撑位仍在1.2600这个重要水平附近,此为欧元从2010年低位1.1880上升至去年高位1.4940的76.4%回档位.此支撑水平正好也接近2010年8月低点1.2590.

欧元有效跌破此水平下方的话,将朝2010年7月低点1.2480迈进,接着是1.2000.上档关键障碍仍在1.2870/80左右或上周高位附近的阻力.

美元/日圆:美元持续在76.50日圆上方找到支撑,交投稳定.阻力仍聚集在55日移动均线切入位77.55、以及从2007年高点124.15开始延伸的趋势阻力位77.70.

关键支撑位仍在2011年11月低位76.50附近,上周从此处开始拉回.只有跌破并收在76.50下方,才有可能开始跌向记录低点75.30.

欧元/英镑:欧元持续在0.8310英镑水平上方走升,但是在探向0.8370/80时,涨势将在上周高点附近受阻.突破此水平上方将朝55日移动均线切入位0.8455迈进.

此处应会阻绝涨势,然後回跌至上周的低点0.8220,下道目标为2010年9月的低点0.8200/05,这里是进一步跌向2010年低点0.8065的最主要障碍.(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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