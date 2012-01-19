《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透伦敦1月19日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:欧元显然正蓄积动能欲突破上周高点1.2880美元,若能延续涨势则可能急升探向1.3000.在突破之前我们最好审慎以对,因在低於上述水准之际,欧元仍倾向下跌.
关键支撑位仍在1.2600这个重要水平附近,此为欧元从2010年低位1.1880上升至去年高位1.4940的76.4%回档位.此支撑水平正好也接近2010年8月低点1.2590.
欧元有效跌破此水平下方的话,将朝2010年7月低点1.2480迈进,接着是1.2000.上档关键障碍仍在1.2870/80左右或上周高位附近的阻力.
美元/日圆:美元持续在76.50日圆上方找到支撑,交投稳定.阻力仍聚集在55日移动均线切入位77.55、以及从2007年高点124.15开始延伸的趋势阻力位77.70.
关键支撑位仍在2011年11月低位76.50附近,上周从此处开始拉回.只有跌破并收在76.50下方,才有可能开始跌向记录低点75.30.
欧元/英镑:欧元持续在0.8310英镑水平上方走升,但是在探向0.8370/80时,涨势将在上周高点附近受阻.突破此水平上方将朝55日移动均线切入位0.8455迈进.
此处应会阻绝涨势,然後回跌至上周的低点0.8220,下道目标为2010年9月的低点0.8200/05,这里是进一步跌向2010年低点0.8065的最主要障碍.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
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路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。