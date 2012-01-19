〔路透调查〕亚洲经济体2012年成长料将放缓,但可避免大幅下滑

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* 分析师进一步下修亚洲经济成长预估

* 预计经济不会出现大幅放缓

* 亚洲国家各央行将持续保持宽松政策

* 34位受访者中有五位认为中国今年经济成长将低於8%

路透新加坡1月19日电---路透调查周四显示,亚洲经济在转好之前会先恶化,中国和印度经济增速料将是2009年从金融危机末期开始成长以来最慢,这将促使亚洲国家的央行续保持宽松政策.

这项调查访问的逾250位分析师遍布於日本以外的亚洲地区.结果发现,与上次10月份的调查相较,分析师对成长的预估大幅下调.

不过分析师也认为,亚洲决策者将采取行动避免大幅下滑,预料会在2012年降息的国家包括印度、澳洲、印尼、马来西亚、菲律宾、泰国和越南.

"我们仍相当乐观认为亚洲经济今年不会大幅下滑,"香港汇丰的亚洲分析师Frederic Neumann说."第一季毫无疑问会充满挑战."

从2011年1月开始,分析师在五次季度调查中持续下修其对2012年中国经济成长预估.

分析师平均预估中国今年经济成长将跌至8.4%,若果真如此,则将是10年来增速最慢的一年.[ID:nCN1339726]

亚洲显然无法自外於全球经济放慢及金融市场动荡.分析师平均预估目前的放缓可能为时短暂,接近年底时亚洲地区经济将会复苏.

**小型经济体料受创较深**

Neumann表示,亚洲大型经济体有庞大的国内市场可支撑,反而是小型经济体面对来自西方的震荡,可能受创更深.

他预料香港及新加坡今年经济成长将更为疲软,反映出其对发达国家出口疲弱及金融服务活动疲软,而这均为星港经济之所系.

2012年香港经济料将成长3.0%,第一季料仅成长1.2%,远低於上次调查的预估4.0%.

继新加坡及香港之後,经济预估降幅最大的是马来西亚、菲律宾、台湾及越南.(完)