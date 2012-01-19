《外汇动态》欧元/美元上档停损单增多,增添上探机率

0808GMT---据称在1.2885-1.2915附近的停损单增多,可能提高欧元/美元EUR=再次上探的机率.据称亚洲主权投资者在1.2910上方挂有卖单,但也注意到大量停止单的存在.他们准备先让这些停止单遭到触发,然後再重新进场布局.(完)