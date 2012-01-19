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亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 16:39 BJT

〔新兴汇市〕韩元及马币上涨,亚洲货币後市料续涨

路透新加坡1月19日电---多数新兴亚洲货币周四上涨,坡元和韩元突破阻力位,市场寄望国际货币基金组织(IMF)将增加新资金协助缓解欧债危机,投资人因而加码风险资产.

部分投资人对亚洲新兴货币近日涨势进行获利了结,不过交易员和分析师表示,对亚洲资产的需求持续,亚洲货币料将进一步走强.

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