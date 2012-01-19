版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 16:50 BJT

〔标题新闻〕俄罗斯央行称1月似乎持续呈现资本流出,通货膨胀率不超过1%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8CJ099]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐