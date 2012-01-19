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市场报道 | 2012年 1月 19日 星期四 17:02 BJT

《外汇动态》瑞士央行坚守瑞郎/欧元上限的承诺可能面临测试

0830GMT---基於执行价1.2000及以下的短天期欧元/瑞郎EURCHF=卖权需求升高,多头人士已经不再对瑞士央行动向那麽有把握.央行毫无动静,让持有大量停止单的投资人日益不安.

若非顾忌瑞士央行,投机客无疑会放空欧元/瑞郎,就像所有其他欧元交叉汇率.瑞士央行矢言会无限量买进欧元守住底线的承诺,似乎愈来愈有可能遭到考验.(完)

--编译 蔡美珍;审校 艾茂林

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