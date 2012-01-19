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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 20:17 BJT

〔美股业绩〕美国银行第四季EPS为0.15美元,符合预期

路透1月19日电---美国银行(BAC.N)周四公布:

* 第四季获利20亿美元,稀释後每股盈余(EPS)为0.15美元

* 2011年全年获利14亿美元,稀释後EPS为0.01美元

* 第四季EPS预估为0.15美元--汤森路透I/B/E/S

* 第四季根据一般公认会计原则扣除利息支出後的营收为249亿美元

* 第四季信贷损失拨备为29.3亿美元

* 第四季营收预估为240.8亿美元--汤森路透I/B/E/S

* 12月31日止不良贷款、租赁和止赎地产规模为277.1亿美元

* 扣除信用违约保护後,季底对希腊、意大利、爱尔兰、葡萄牙、西班牙曝险规模为144亿美元 (完)

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