〔表格〕美国12月CPI与前月持平,实质所得成长0.5%高於预期

路透1月19日电---美国劳工部周四公布:

* 美国12月消费者物价指数(CPI)与前月持平(路透调查预估为上涨0.1%),扣除食品与能源的CPI较前月升0.1%(预估为升0.1%)

* 美国12月CPI较上年同期上升3.0%(路透调查预估为上升3.0%),扣除食品与能源的CPI较上年同期上升2.2%(预估为上升2.2%)

* 美国12月实质所得增长0.5%(预估为增长0.2%),11月为下滑0.3%(前值为下滑0.1%)

以下为详细数据(变动百分比):

经季节调整 未经调整

12月 11月 10月 9月 8月 11年12月/10年12月

整体CPI 持平 持平 -0.1 0.3 0.4 3.0

扣除食品和能源 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 2.2

能源 -1.3 -1.6 -2.0 2.0 1.2 6.6

食品饮料 0.2 0.1 0.1 0.4 0.5 4.5

食品 0.2 0.1 0.1 0.4 0.5 4.7

经季节调整後的每周平均实质所得如下:

12月 11月 (前值) 11年12月/10年12月

百分比变动(%) 0.5 -0.3 -0.1 -0.3 (完)

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