〔表格〕美国12月CPI与前月持平,实质所得成长0.5%高於预期

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透1月19日电---美国劳工部周四公布:
* 美国12月消费者物价指数(CPI)与前月持平(路透调查预估为上涨0.1%),扣除食品与能源的CPI较前月升0.1%(预估为升0.1%)
* 美国12月CPI较上年同期上升3.0%(路透调查预估为上升3.0%),扣除食品与能源的CPI较上年同期上升2.2%(预估为上升2.2%)
* 美国12月实质所得增长0.5%(预估为增长0.2%),11月为下滑0.3%(前值为下滑0.1%)
以下为详细数据(变动百分比):
经季节调整 未经调整
12月 11月 10月 9月 8月 11年12月/10年12月
整体CPI 持平 持平 -0.1 0.3 0.4 3.0
扣除食品和能源 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 2.2
能源 -1.3 -1.6 -2.0 2.0 1.2 6.6
食品饮料 0.2 0.1 0.1 0.4 0.5 4.5
食品 0.2 0.1 0.1 0.4 0.5 4.7
经季节调整後的每周平均实质所得如下:
12月 11月 (前值) 11年12月/10年12月
百分比变动(%) 0.5 -0.3 -0.1 -0.3 (完)
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--编译 李婷仪;审校 张明钧
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