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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 21:50 BJT

〔表格〕美国12月房屋开工减少4.1%,建筑许可下滑0.1%

路透1月19日电---美国商务部周四公布:

* 美国12月房屋开工减少4.1%,年率为65.7万户(预估为68.0万户)

* 美国12月建筑许可减少0.1%,年率为67.9万户(预估为68.0万)

经季节调整後的房屋开工、建筑许可如下:

变动百分比(%) 12月 11月 10月 11年12月/10年12月

房屋开工　 -4.1 9.1 -2.8 24.9

建筑许可 -0.1 5.6 9.3 7.8

年率(千户) 12月 11月 10月 11年12月/10年12月

房屋开工 　 657 685 628 526

建筑许可　 679 680 644 630 (完)

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--编译 李婷仪;审校 王冠中

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