〔表格〕美国12月房屋开工减少4.1%,建筑许可下滑0.1%

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透1月19日电---美国商务部周四公布:
* 美国12月房屋开工减少4.1%,年率为65.7万户(预估为68.0万户)
* 美国12月建筑许可减少0.1%,年率为67.9万户(预估为68.0万)
经季节调整後的房屋开工、建筑许可如下:
变动百分比(%) 12月 11月 10月 11年12月/10年12月
房屋开工 -4.1 9.1 -2.8 24.9
建筑许可 -0.1 5.6 9.3 7.8
年率(千户) 12月 11月 10月 11年12月/10年12月
房屋开工 657 685 628 526
建筑许可 679 680 644 630 (完)
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--编译 李婷仪;审校 王冠中
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。