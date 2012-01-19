〔表格〕美国1月14日当周初请失业金人数降至35.2万人,创近四年新低

路透1月19日电---美国劳工部周四公布的数据显示:

* 1月14日当周当周初请失业金人数降至35.2万人(预估为38.5万人),前周修正後为40.2万人(初值为39.9万人)

* 1月14日当周当周初请失业金人数四周均值降至37.9万人,前周修正後为38.25万(初值为38.175万人)

* 1月7日当周续请失业金人数降至343.2万人(预估为360.3万人),前周修正後为364.7万人(前值为362.8万)

* 1月14日当周初请失业金人数为2008年4月19日止当周以来最低,5万人的降幅为2005年9月24日止当周最大

* 1月7日当周续请失业金人数为2008年9月以来最低

周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率

01/14/12 352,000 379,000 -- --

01/07/12 402,000-R 382,500-R 3,432,000 2.7

12/31/11 375,000 374,000 3,647,000-R 2.9

12/24/11 387,000 376,500 3,609,000 2.9

12/17/11 366,000 380,750 3,617,000-R 2.9

12/10/11 368,000 388,250 3,568,000-R 2.8

12/03/11 385,000 394,250 3,628,000 2.9

11/26/11 404,000 396,250 3,599,000 2.9

注: R-修正值.(完)

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