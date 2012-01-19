〔表格〕美国1月14日当周初请失业金人数降至35.2万人,创近四年新低

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透1月19日电---美国劳工部周四公布的数据显示:
* 1月14日当周当周初请失业金人数降至35.2万人(预估为38.5万人),前周修正後为40.2万人(初值为39.9万人)
* 1月14日当周当周初请失业金人数四周均值降至37.9万人,前周修正後为38.25万(初值为38.175万人)
* 1月7日当周续请失业金人数降至343.2万人(预估为360.3万人),前周修正後为364.7万人(前值为362.8万)
* 1月14日当周初请失业金人数为2008年4月19日止当周以来最低,5万人的降幅为2005年9月24日止当周最大
* 1月7日当周续请失业金人数为2008年9月以来最低
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
01/14/12 352,000 379,000 -- --
01/07/12 402,000-R 382,500-R 3,432,000 2.7
12/31/11 375,000 374,000 3,647,000-R 2.9
12/24/11 387,000 376,500 3,609,000 2.9
12/17/11 366,000 380,750 3,617,000-R 2.9
12/10/11 368,000 388,250 3,568,000-R 2.8
12/03/11 385,000 394,250 3,628,000 2.9
11/26/11 404,000 396,250 3,599,000 2.9
注: R-修正值.(完)
浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]
--编译 张明钧;审校 王冠中
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。