〔台湾数据〕12月外销订单较去年同期下降0.72%逊於预期,为逾两年首见衰退

数据显示,12月来自大陆(含香港)的接单金额较上年同期衰退6.17%,来自於美国的接单金额较上年同期成长15.25%,欧洲则是衰退0.25%;11月时大陆(含香港)、美国及欧洲分别为成长0.14%、14.47%及1.02%.