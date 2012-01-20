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货币新闻 | 2012年 1月 20日 星期五 16:09 BJT

〔台湾数据〕12月外销订单较去年同期下降0.72%逊於预期,为逾两年首见衰退

路透台北1月20日电---台湾经济部周五公布,12月外销订单较上年同期衰退0.72%,逊於市场预估的下降0.16%,且为2009年9月来首见衰退.

数据显示,12月来自大陆(含香港)的接单金额较上年同期衰退6.17%,来自於美国的接单金额较上年同期成长15.25%,欧洲则是衰退0.25%;11月时大陆(含香港)、美国及欧洲分别为成长0.14%、14.47%及1.02%.

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2011年12月 2011年11月

外销订单 -0.72 +2.54

路透调查预估 -0.16 -- (完)

台湾经济数据新闻请点击[TW-ECI-CMN]

--采访 高洁如; 撰写 张雅菁; 审校 杨淑祯

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