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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 20:36 BJT

〔美股业绩〕摩根士丹利第四季经常业务每股亏损0.14美元

路透1月19日电---摩根士丹利(MS.N)周四公布:

* 第四季经常业务每股亏损0.14美元

* 第四季包括特殊项目的每股亏损0.15美元

* 汤森路透I/B/E/S原预估摩根士丹利第四季每股亏损0.57美元

* 第四季营收为57亿美元

* 汤森路透I/B/E/S预估第四季营收为55.7亿美元

* 2011年12月31日时,根据巴塞尔I协议计算的一级资本充足率约为16.6%

* 第四季全球财富管理业务净营收为33亿美元

* 截至2011年12月31日止管理的资产规模为2,870亿美元,高於上年同期的2,720亿美元 (完)

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