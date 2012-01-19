〔外汇期权〕欧元/美元波动率走软,焦点重回近期低位--IFR

IFR伦敦1月19日电---风险意愿改善的情况持续,现汇市场因而脱离近期危险区域,波动率则走软.

澳元/美元波动率由近期创下的数月低点续跌,因现汇陷於1.0400附近,且今日有更多执行价在1.0400、1.0350、1.0410及1.0430的选择权到期.一个月期价平选择权波动率由11.9%跌向11.4%,三个月期报12.75%,一年期报14.7%.风险逆转指标亦下探中长线低位.

一个月期美元/日圆波动率今日在亚洲齐平上周的四年低点6.35%,但与实际波动率低於5.0%相比,仍然有很多下跌空间.整体交投仍然很淡,因现汇区间有限,无法刺激交投兴趣.

欧元/美元现汇在海外市场陷於1.28的中高段水准,周五/周一曾测试1.2600障碍.波动率全线走软,一个月期报11.75%,周一在12.5%,市场焦点回到上周触及的数月低点11.4%.

一个月期英镑/美元波动率报8.8%,一个月期欧元/英镑波动率报7.8%.

欧元/瑞郎波动率走软--一个月期报4.75%,周一曾升至5.8%,一个月期美元/瑞郎波动率目前比欧元/美元低0.1个百分点,昨天为持平.(完)