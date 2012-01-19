〔外汇期权〕欧元/美元波动率走软,焦点重回近期低位--IFR

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
IFR伦敦1月19日电---风险意愿改善的情况持续,现汇市场因而脱离近期危险区域,波动率则走软.
澳元/美元波动率由近期创下的数月低点续跌,因现汇陷於1.0400附近,且今日有更多执行价在1.0400、1.0350、1.0410及1.0430的选择权到期.一个月期价平选择权波动率由11.9%跌向11.4%,三个月期报12.75%,一年期报14.7%.风险逆转指标亦下探中长线低位.
一个月期美元/日圆波动率今日在亚洲齐平上周的四年低点6.35%,但与实际波动率低於5.0%相比,仍然有很多下跌空间.整体交投仍然很淡,因现汇区间有限,无法刺激交投兴趣.
欧元/美元现汇在海外市场陷於1.28的中高段水准,周五/周一曾测试1.2600障碍.波动率全线走软,一个月期报11.75%,周一在12.5%,市场焦点回到上周触及的数月低点11.4%.
一个月期英镑/美元波动率报8.8%,一个月期欧元/英镑波动率报7.8%.
欧元/瑞郎波动率走软--一个月期报4.75%,周一曾升至5.8%,一个月期美元/瑞郎波动率目前比欧元/美元低0.1个百分点,昨天为持平.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 沈以文
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。