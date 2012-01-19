美国各类经济指标总览--2012/1/19

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
美国劳工部周四公布,12月消费者物价指数(CPI)与前月持平(路透调查预估为上涨0.1%),扣除食品与能源的CPI较前月升0.1%(预估为升0.1%).12月CPI较上年同期上升3.0%(路透调查预估为上升3.0%),扣除食品与能源的CPI较上年同期上升2.2%(预估为上升2.2%).12月实质所得增长0.5%(预估为增长0.2%),11月为下滑0.3%(前值为下滑0.1%).[ID:CT0429102]
美国商务部周四公布,12月房屋开工减少4.1%,年率为65.7万户(预估为68.0万户).12月建筑许可减少0.1%,年率为67.9万户(预估为68.0万).[ID:nCT0429116]
美国劳工部周四公布的数据显示,1月14日当周当周初请失业金人数降至35.2万人(预估为38.5万人),前周修正後为40.2万人(初值为39.9万人).1月14日当周当周初请失业金人数四周均值降至37.9万人,前周修正後为38.25万(初值为38.175万人).1月7日当周续请失业金人数降至343.2万人(预估为360.3万人),前周修正後为364.7万人(前值为362.8万).1月14日当周初请失业金人数为2008年4月19日止当周以来最低,5万人的降幅为2005年9月24日止当周最大.1月7日当周续请失业金人数为2008年9月以来最低.[ID:nCT0429134]
当前值 前次值
失业率(%) 8.5(12月) 8.7(11月修正值)
非农业就业岗位(万) 增加20(12月) 增加10(11月修正值)
平均时薪(%) +0.2(12月) 持平(11月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) 持平(12月) 持平(11月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(11月) +0.1(10月)
实质所得(%) +0.1(12月) +0.2(11月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) -0.1%(12月) +0.3(11月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.3%(12月) +0.1%(11月)
国内生产总值(GDP)(%) +1.8 +1.3
(第三季终值) (第二季终值)
GDP平减指数(%) +2.6 +2.6
(第三季终值) (第二季终值)
零售销售(%) +0.1(12月) +0.4(11月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差477.5(11月) 逆差432.7(10月)
雇佣成本(%) +0.3(第三季) +0.7(第二季)
工业生产(%) 0.4(12月) -0.3%(11月修正值)
产能利用率(%) 78.1(12月) 77.8(11月修正值)
初请失业金人数(万人) 35.2 40.2(修正值)
(1月14日当周) (1月7日当周)
联邦预算(亿美元) 赤字859.7(12月) 赤字1,373(11月)
领先指标(%) +0.5(11月) +0.9(10月修正值)
个人所得(%) +0.1(11月) +0.4(10月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1(11月) +0.1(10月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加203.7(11月) 增加60.2(10月修正值)
企业库存(%) +0.3(11月) +0.8(10月修正值)
建筑支出(%) +1.2(11月) -0.2(10月修正值)
消费者信心 74.0(1月初值) 69.9(12月修正值)
房屋开工(万户) 65.7(12月) 68.5(11月)
建筑许可(万户) 67.9(12月) 68.1(11月)
成屋销售(万户) 442(11月) 425(10月修正值)
新屋销售(万户) 31.5(11月) 31(10月修正值)
工厂订单(%) +1.8(11月) -0.2(10月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) +3.7(11月修正值) 持平(10月修正值)
供应管理协会非制造业指数 52.6(12月) 52.0(11月)
供应管理协会制造业指数 53.9(12月) 52.7(11月)
趸售(批发)库存(%) +0.1(11月) +1.2(10月修正值)
进口物价(%) -0.1(12月) 0.8(11月修正值)
出口物价(%) -0.5(12月) 0.1(11月修正值)
单位劳工成本(%) -2.5 +2.8
(第三季修正值) (第二季修正值)
非农业生产率(%) +2.3 -0.1
(第三季修正值) (第二季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,102.8 赤字1,247.2
(第三季初值) (第二季修正值) (完)
--整理 李婷仪;审校 母红
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
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