〔背景资料〕台湾本地银行与大陆金融机构业务结盟一览

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北1月19日电---台湾大型民营金控公司--国泰金(2882.TW)周四表示,旗下国泰世华银行与中国光大银行(601818.SS),兴业银行(601166.SS)签署合作备忘录草案,已经主管机关通过.未来将正式与两家银行签署协议.
两岸经济架构协议(ECFA)签订後,台湾本地银行与大陆银行往来日益密切,在主管机关未开放参股下,银行间多以签订业务合作MOU进行,内容通常包括人民币融通、台商放款合作以及资讯相互交流等,不涉及股权.
以下是两地金融机构及其他业者合作情况:
台资金融机构 大陆金融机构 方式
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彰化银行 中国银行 MOU
(2801.TW) 交通银行 MOU
华南金控 中国银行 MOU
(2880.TW)
第一金控 交通银行 MOU
(2892.TW) 中国银行 MOU
中国农行 MOU
中国工商银行 MOU
建设银行 MOU
兆丰金控 交通银行 MOU
(2886.TW) 中国银行 MOU
中国农行 MOU
中信金控 中国银行 MOU
(2891.TW)
台湾银行 交通银行 MOU
中国银行 MOU
南京银行 MOU
中国工商银行 MOU
建设银行 MOU
土地银行 中国银行 MOU
台新金控 南京银行 MOU
(2887.TW) 华美银行 MOU
成都农银 MOU
合库银 中国银行 MOU
5854.TW 中国农行 MOU
国家开发银行 MOU(谈定但尚未签约)
富邦金控 紫金控股 保险合资公司
(2881.TW) 方正证券 基金管理合资公司
中信集团 融资租赁合资公司
厦门商银 投资
国泰金控 东航集团 保险合资公司
(2882.TW) 中国农行 MOU
交通银行 MOU
中国银行 MOU
*光大银行 MOU
*兴业银行 MOU
新光金控 海航集团 保险合资公司
(2888.TW)
台湾人寿 厦门建发集团 保险合资公司
(2883.TW)
永丰金控 国信证券 MOU
(2890.TW) 中国华融 战略合作协议
上海证券 管理谘询顾问合同
远东银行 重庆银行 讨论签MOU
(2845.TW)
元大金控 永安期货 合作意向书
(2885.TW)
宝来证券 银河证券 计划签署
2854.TW 管理谘询顾问合同
统一证券 中国联华信托 合资成立基金公司
(2855.TW)
资料来源: 公司网站及台湾证交所讯息.(完)
--记者 高洁如; 审校 林高丽
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。