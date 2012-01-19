〔背景资料〕台湾本地银行与大陆金融机构业务结盟一览

路透台北1月19日电---台湾大型民营金控公司--国泰金(2882.TW)周四表示,旗下国泰世华银行与中国光大银行(601818.SS),兴业银行(601166.SS)签署合作备忘录草案,已经主管机关通过.未来将正式与两家银行签署协议.

两岸经济架构协议(ECFA)签订後,台湾本地银行与大陆银行往来日益密切,在主管机关未开放参股下,银行间多以签订业务合作MOU进行,内容通常包括人民币融通、台商放款合作以及资讯相互交流等,不涉及股权.