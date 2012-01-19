〔欧洲个股〕德国商业银行公布资本强化方案,以达成EBA增资目标

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透法兰克福1月19日电---德国商业银行(CBKG.DE)周四公布一系列措施,将按欧洲金融监管当局在6月底之前要求强化资本缓冲,其中包括第四季保留盈余约12亿欧元(15亿美元).
德国商业银行为德国第二大银行,已花费数周时间研拟计画,以强化资本基础抵御市场风暴,之前欧洲银行业管理局(EBA)点名德国商业银行必须在6月底前增资53亿欧元.
德国商业银行发表声明表示,这套措施有达到63亿欧元的潜力,而且不会损及对核心市场德国及波兰的企业客户放款.
执行长Martin Blessing表示,如此一来,不但能达成EBA的要求,也有可能强化自身的核心一级资本率.
0935GMT,德国商业银行股价大涨逾10%.(完)
--编译 蔡美珍;审校 艾茂林
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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