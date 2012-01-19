〔欧洲个股〕德国商业银行公布资本强化方案,以达成EBA增资目标

路透法兰克福1月19日电---德国商业银行(CBKG.DE)周四公布一系列措施,将按欧洲金融监管当局在6月底之前要求强化资本缓冲,其中包括第四季保留盈余约12亿欧元(15亿美元).

德国商业银行为德国第二大银行,已花费数周时间研拟计画,以强化资本基础抵御市场风暴,之前欧洲银行业管理局(EBA)点名德国商业银行必须在6月底前增资53亿欧元.

德国商业银行发表声明表示,这套措施有达到63亿欧元的潜力,而且不会损及对核心市场德国及波兰的企业客户放款.

执行长Martin Blessing表示,如此一来,不但能达成EBA的要求,也有可能强化自身的核心一级资本率.

0935GMT,德国商业银行股价大涨逾10%.(完)