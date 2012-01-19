版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 18:39 BJT

〔亚洲橡胶〕1月19日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透1月19日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

1月 288.5 4 -- --

2月 289.0 24 289.8 5

3月 291.1 55 293.4 616

4月 298.2 406 298.8 16

5月 302.6 753 302.8 203

6月 305.1 7144 305.5 1335

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 李婷仪;审校 王冠中

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐