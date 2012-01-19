版本:
中国
债券 | 2012年 1月 19日 星期四 18:59 BJT

〔伦敦美债〕在欧洲盘中持稳,希腊继续与债权人进行协商

路透伦敦1月19日电---美国政府公债在欧洲盘中周四少有变动,希腊新债换旧债协商可能拖延不决的疑虑,抵销了国际货币基金组织(IMF)计画扩大资金而激起的冒险情绪.

西班牙及法国标债顺利,但未能阻止投资人追捧避险性较高的公债.

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐